L'ultimo saluto a Padre Floriano a Recanati: il commosso ricordo della sorella

Era gremita, ieri mattina, la chiesa dei frati cappuccini di Montemorello per dare l’ultimo saluto a Padre Floriano Grimaldi, morto lunedì scorso, all’età di 92 anni, all’ospedale di Macerata. La messa funebre è stata officiata da Fra’ Sergio Lorenzini, Ministro Provinciale dei Frati Minori Cappuccini delle Marche. Presenti al rito tutta la comunità dei frati di Montemorello, di cui padre Grimaldi ha fatto parte sino alla sua morte, e i rappresentanti del Santuario della Santa Casa della Madonna di Loreto, dove il frate ha svolto per 50 anni la sua opera di studioso e archivista. In questa sua veste aveva dedicato numerosi studi e ricerche alla nascita e allo sviluppo del culto lauretano, alla costruzione della basilica e alla storia dei libri editi sulla Santa Casa e storia dell’arte. Negli ultimi anni aveva realizzato anche alcune pubblicazioni su Paolina Leopardi, la famiglia Leopardi e la biografia di Giuseppe Antonio Vogel prete e antiquario.È intervenuta anche suor Margherita, sorella di Padre Floriano con una breve testimonianza. Al termine della cerimonia la salma è stata trasportatala nel cimitero di Morrovalle, sua città natale.

Asterio Tubaldi