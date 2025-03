L’ultimo saluto a Pasqualetti: "Amministratore esemplare"

"Renato Pasqualetti ha percorso una lunga e intelligente esperienza politica nella sinistra, prima nel Manifesto di cui fu tra i fondatori, poi nel PdUP, quindi nel Partito Comunista Italiano di cui fu consigliere comunale e segretario provinciale. Il Partito democratico lo piange e lo ringrazia". Cordoglio della politica e della cultura per la scomparsa di Pasqualetti, uno dei fondatori del Partito democratico maceratese, scomparso all’età di 77 anni. La deputata Irene Manzi ha ricordato come quando lei era funzionaria in Provincia Pasqualetti fu "il primo che mi affidò, da assessore alla cultura, con fiducia, la realizzazione di un progetto. Ne avrebbe poi ideati e promossi molti altri". Il Partito democratico scrive che l’ex assessore "ha ricoperto in maniera esemplare anche ruoli da pubblico amministratore, prima negli organi di governo della sanità, e poi come vicepresidente dell’associazione Sferisterio, assessore provinciale alla cultura e presidente della Form, la Fondazione orchestra regionale marchigiana. Allo stesso modo ha saputo animare associazioni politiche e culturali, come la bellissima esperienza del circolo "Area di Rigore" negli anni novanta, o la fondazione Belli, l’ultima di cui è stato presidente e poi consigliere fino a che ci ha lasciati. Tanto sapeva intrigare con le storie dei suoi libri, gialli o ricostruzioni storiche che fossero, e tanto era apprezzato dai suoi studenti; riusciva a farsi ascoltare ed apprezzare nei ragionamenti, che mai faceva mancare in quegli incontri della politica partecipata che riteneva indispensabili per comprendere e per decidere insieme". Irene Manzi evidenzia anche che "non sempre eravamo d’accordo politicamente, ma non sono mai mancati prospettiva critica e confronto. Renato fu tra coloro che sottoscrissero la mia candidatura alle parlamentarie del 2012. Poi c’era la sua passione per il cinema e la scrittura, con i volumi tra il personale e lo storico. Se ne va un pezzo di storia della città e della regione". Oggi alle 11 nella casa funeraria della Croce verde a Sforzacosta chi volesse può dargli un ultimo saluto, mentre la tumulazione sarà al cimitero di Sarnano domani alle 15.30.

