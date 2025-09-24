L’ultimo saluto a Sabbatini: "Generoso e intelligente sia in campo che nella vita"

Alla camera mortuaria è stato un viavai di ex giocatori e dirigenti della Maceratese per l’ultimo saluto ad Augusto Sabbatini, il capitano classe 1954 che è stato tesserato per 15 anni con la società biancorossa. La commozione era palpabile perché ognuno è corso dietro ai ricordi di una vita, di quando si correva in mezzo al campo e si guardava al futuro carichi di speranze. "Era il 1973 – ricorda Massimo Bertola – e sulla panchina della Maceratese c’è Sergio Carpanesi che ha fatto esordire Augusto in prima squadra, poi è stata la mia volta. Ma ricordo quando entrambi giocavamo nella Beretti allenati da Alberto Prenna. È stato un giocatore tecnico, correva a destra e a sinistra, conquistando tanti palloni, aveva il senso della posizione e una forza di volontà enorme". Poi c’è l’uomo Sabbatini. "Una persona – conclude Bertola – molto intelligente e posata".

Nello spogliatoio è stato un giocatore che ha lasciato un segno. "Era riservato, intelligente ma soprattutto – sottolinea Nicola Gazzani – un compagno di squadra sempre pronto a darti una parola buona, sempre positivo anche nei momenti difficili. Sabbatini era uno costruttivo, capace di fare abbassare i toni quando era necessario, un compagno che si è fatto volere bene, lo ricordo con grande nostalgia e dispiacere enorme così come quando abbiamo perso Roberto Lanza, Antonino Gabban e Onesto Riccitelli". Tra Maurizio Mosca e Sabbatini c’era un forte legame. "Ci conoscevamo da bambini, è stato un caro amico, una persona a cui volevo bene". Tanti momenti affiorano e anche nell’album dei ricordi torna alla mente di Mosca un momento di tanti anni fa a Sassari in occasione di una partita del Cus Macerata. "Stavamo per entrare in campo – ricorda – e a lui spettava di essere il capitano, a quei tempi giocava in serie C. Ma a quella fascia ci tenevo e gli ho detto che avrei voluta averla io al braccio e lui sorridendo mi disse: “prenditela pure“". L’attuale dirigenza della Maceratese si stringe attorno alla famiglia. "È un momento di grande tristezza, abbiamo chiesto – anticipa il dg Stefano Serangeli – di poter giocare con il lutto al braccio per domenica, oggi (la Rata sarà in campo a Sora, ndr) ritengo che non faremo in tempo. E faremo di tutto per dare il giusto saluto a chi ha difeso questi colori con un grande senso di appartenenza". Oggi alle 15.30 sarà celebrato il funerale alla chiesa del Santissimo Crocifisso. Lascia i figli Jacopo con Delia, e i nipoti Sofia e Diego, Tommaso con la nipote Mia, il fratello Stefano con il figlio Sean, Rosella, Orietta e Sara.