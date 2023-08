L’ultimo saluto a Saif oggi all’obitorio

Una piccola cerimonia per salutare Ejaz Saif Ullah, il 16enne morto mercoledì pomeriggio mentre andava in bicicletta in contrada Fontelepre a Corridonia. Sarà organizzata oggi alla 15, all’obitorio dell’ospedale di Macerata, per consentire agli amici e ai compagni di classe che, con lui, hanno frequentato la prima all’Ipsia Corridoni, di salutare per l’ultima volta il ragazzo, sorridente e sempre buono con tutti. Poi la famiglia porterà la salma in Pakistan per il funerale religioso e per la sepoltura del ragazzo. Ieri è stata svolta l’ispezione cadaverica sulla salma, per gli accertamenti di legge, e in seguito a questo adempimento burocratico la famiglia ha fissato per oggi il rito prima del rimpatrio del corpo. Il preside, tutti i professori e i compagni sono rimasti addolorati e colpiti dalla morte improvvisa del 16enne, uscito di strada con la bici e finito contro una pianta: un impatto fortissimo che purtroppo non gli ha lasciato scampo.