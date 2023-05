L’ultimo saluto a Samanta "Resta un dolore immenso"

"Il nostro immenso dolore è mitigato dal tuo ricordo e dal privilegio di averti conosciuta, con la certezza che ora sei in un luogo migliore". Così nella chiesa dell’Immacolata Concezione di San Vito Chietino, in Abruzzo, è stata salutata ieri pomeriggio Samanta Marchegiano, la studentessa universitaria di 24 anni, trovata morta nel pomeriggio di martedì in via Severini, dove la ragazza – iscritta a Scienze giuridiche – viveva. Per l’ultimo saluto, un’intera comunità si è stretta attorno alla famiglia di Samanta, il papà Franco, la mamma Doriana, la sorella Gabriella, i nonni Florindo e Rina, gli zii, i cugini. Una chiesa stracolma, con tanti ragazzi in lacrime, ha ospitato il rito funebre, officiato dal parroco di San Vito don Peppino Simone Calabria e da don Erminio Di Paolo, amico della famiglia Marchegiano. In chiesa anche gli ex compagni di scuola della 24enne, che hanno espresso un "pensiero per la cara Samanta", con un semplice regalo: un cuore neroazzurro. La studentessa, infatti, era una grande tifosa dell’Inter.

Nell’omelia, don Calabria ha anche letto le parole della canzone di Fiorella Mannoia "Che sia benedetta". Le insegnanti della scuola primaria di San Vito, invece, hanno ricordato com’era brava, generosa e speciale la loro Samanta. "Per una comunità educante, ogni ragazzo o ragazza è, prima di qualunque altra considerazione o definizione, un figlio o una figlia di cui prendersi cura, da ascoltare, da far crescere e da accompagnare nel cammino della vita. In questo cammino interrotto, il dolore che oggi sentiamo nei nostri cuori è grande. Ma questo dolore è mitigato dal ricordo e dal privilegio di averti conosciuta e dalla certezza che ora sei in un luogo migliore". Al termine della cerimonia, alla quale ha partecipato anche il rettore dell’Università di Macerata John McCourt, il feretro è stato accompagnato in corteo al cimitero del paese. A Macerata Samanta si era ben integrata, diventando anche volontaria della Croce Verde. Nei giorni scorsi i vertici dell’associazione l’hanno ricordata come "una ragazza in gamba, la classica persona predisposta per aiutare. Aperta, gioiosa, sempre sorridente". A trovare il corpo senza vita della ragazza, martedì scorso, era stata una sua coinquilina, allarmata per la lunga permanenza di Samanta in bagno. La 24enne è stata trovata senza vita nella vasca da bagno. Secondo i primi risultati dell’autopsia, Samanta Marchegiano sarebbe morta per annegamento, dopo essere stata colpita da un malore.