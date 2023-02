L’ultimo saluto a Walter Ciccarelli "Il mondo della scuola in lutto"

di Paola Pagnanelli

È morto l’altra sera, nell’ospedale del capoluogo, l’ex direttore scolastico maceratese Walter Ciccarelli. Aveva 84 anni, quaranta dei quali passati nel mondo della scuola. Lascia la moglie Anna Parenti, insegnante per tanti anni alla "Fratelli Cervi", cinque figli, Emanuele, Daniele Paolo, Andrea e Myriam, e nove nipoti, e tantissimi amici non solo nel mondo della scuola. A questa aveva dedicato moltissimo della sua vita, in particolare in quello che si chiamava terzo circolo e comprendeva la scuola di via Panfilo, dove aveva il suo ufficio. Fu lui negli anni Ottanta ad avviare le pratiche per dedicare le elementari a Salvo D’Acquisto, su richiesta degli alunni che frequentavano l’istituto. Oltre all’impegno con il lavoro a scuola, era stato presidente Acli e aveva collaborato con Radio Nuova Macerata, sempre per parlare del mondo dell’istruzione. "Purtroppo negli ultimi anni aveva perso la vista – lo ricorda il figlio Emanuele, commissario di polizia –, tuttavia ha sempre continuato con gli audiolibri e i sistemi di lettura dei giornali: la lettura era sempre stata una sua grande passione".

"Per noi – prosegue il figlio Emanuele – è stato un esempio, soprattutto perché anche nelle difficoltà non si è mai pianto addosso, ha saputo cogliere di ogni situazione e di ogni persona un aspetto positivo. Era una persona buona, concentrata sugli aspetti più belli della vita, che ha vissuto con pienezza". Il funerale sarà celebrato oggi alle 10 nella chiesa di Santa Croce.