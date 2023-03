L’ultimo saluto al dentista Francesco Zagoreo. Aveva 71 anni

Ha suscitato profondo cordoglio in città la notizia della morte del dentista Francesco Zagoreo, avvenuta martedì mattina all’ospedale di Macerata. Aveva 71 anni. Molto conosciuto e stimato per via dell’attività esercitata nello studio di via Mameli fino a due anni fa, proseguendo nella professione che era stata prima del padre Renato, Francesco Zagoreo da tempo stava combattendo contro una malattia che purtroppo, nonostante tutti i tentativi, non gli ha lasciato scampo. Al suo fianco fino all’ultimo sono rimasti l’amato figlio Paolo, che vive a Londra, e le sorelle, Anna e Lucia: "Abbiamo avuto la fortuna di vivere la nostra vita insieme alla tua, il privilegio di amarti e di essere amati da te. Buon viaggio tesoro", hanno scritto i familiari nel manifesto funebre. La salma è all’obitorio dell’ospedale, il funerale sarà celebrato domani mattina alle 10, nella chiesa del Sacro Cuore, dove i tantissimi amici e colleghi, per i quali era stato un esempio da seguire, potranno dargli l’ultimo saluto e stringersi intorno ai suoi cari.

p. p.