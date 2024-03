L’ultimo saluto al medico. Gabriele Torresi

Lunedì è venuto a mancare Gabriele Torresi (nella foto), medico di base, nato a Macerata 69 anni fa. Aveva due ambulatori, uno in città e uno a Villa Potenza. Aveva giocato a pallavolo con il Cus Macerata e abitato per molti anni in via Severini con i suoi genitori e poi in via Mozzi. Dopo la pensione aveva scelto di trasferirsi in Sicilia con la sua compagna. Molto attivo anche nel Cai - Macerata, a lui si deve la creazione del corso sci da fondo - escursionismo. Così lo ricordano alcuni suoi amici amanti della montagna. "È stato ininterrottamente socio Cai – commenta Bruno Olivieri, presidente regionale Cai – a partire dal 1987. Dopo la pensione frequentava poco l’ambiente maceratese, perché trascorreva alcuni mesi l’anno in Sicilia e da qualche tempo non lo vedevo. Lo ricordo bene alle lezioni teoriche sulla montagna che lo coinvolgevano anche come medico. Era una persona competente, preparata, disponibile". "Per anni ci siamo frequentati – dice Stefano Acqualagna – nel gruppo di amici del bar di Santa Lucia. Poi ci siamo ritrovati nel gruppo di fondo escursionistico del Cai di Macerata da lui organizzato insieme ad altri soci e del quale mi chiese di diventare istruttore. Lo ricordo con grandissimo affetto." "Gabriele – conclude Manuela Corsalini – teneva anche lezioni di alimentazione al Cai ed era un bravo istruttore. Non lo vedevo da molto ma il dispiacere è grande". Un saluto e alcune foto che lo ricordano nella sua grande passione sono nella pagina social di Luciano Brandimarti, suo caro amico e appassionato di montagna. Domani alle 15 si terrà un saluto al Centro Funerario di Via dei Velini.

Paola Olmi