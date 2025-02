L’ultimo saluto al medico legale Piermattei

Ha destato profonda commozione in città l’improvvisa scomparsa del medico legale 71enne Angelo Piermattei, di origini anconetane, che per per anni ha lavorato nella sede maceratese dell’Inail. "Tutti – ricorda Mariano Cingolani, presidente dei medici legali marchigiani – sono rimasti colpiti dalle capacità professionali di Piermattei e dall’empatia. A lui ci legava una lunga e profonda amicizia dai tempi dell’università".

Piermattei si era specializzato con Mario Graev, a Macerata dal 1966 al 1982, e per un paio di anni era rimasto nell’ateneo maceratese come tecnico laureato. Dopo quell’esperienza ha lavorato nell’Inail, prima nella sede di via Fratelli Pianesi e poi in quella in via Carducci. "Era una persona estremamente competente – aggiunge Cingolani – molto esperta, lo caratterizzava la grande umanità. Ecco, empatia è la prima parola che viene in mente quando si pensa a lui. Era una persona ironica, bonaria ma per me è stato soprattutto un amico ed insieme siamo entrati in questa disciplina. L’ultima volta che l’ho visto è stato tre settimane fa e ha scherzato, come suo solito". La notizia della sua morte si è propagata in un attimo. "Nella nostra chat interna – dice Cingolani – è stata una pioggia di messaggi e di commozione perché era una persona che entrava in sintonia con tutti trovando in ogni circostanza la parola giusta".

Piermattei lascia la moglie Patrizia, i figli Giulia e Alessandro. La salma è stata allestita ad Ancona nella casa funeraria Tabossi in via della Montagnola, 13. Il funerale sarà celebrato alle 14.15 di domani nella chiesa parrocchiale di San Giuseppe Moscati, in via Tiraboschi, nel capoluogo dorico.

Lorenzo Monachesi