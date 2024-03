L’ultimo saluto al prof Manlio Bellesi: "Grave perdita per il liceo Galilei"

Si è spento a 62 anni dopo una lunga malattia il corridoniano Manlio Bellesi, da vent’anni professore di matematica e fisica del liceo Galilei di Macerata. Astronomo appassionato, aveva fatto ricerca presso l’Università di Camerino e tenuto rapporti con il Cern; negli ultimi anni insegnava fisica e teneva progetti pomeridiani con gli studenti, che preparava anche per le olimpiadi di astronomia, insieme al professor Angelo Angeletti.

Laureato alla Normale di Pisa, aveva collaborato anche con l’Istituto nazionale di fisica nucleare. Il funerale si terrà oggi alle 15.30 nella chiesa di San Pietro di Corridonia. "Aveva una conoscenza importante anche della lingua inglese. Una persona preparatissima e disponibile – ricorda la preside dello Scientifico, Roberta Ciampechini –. Ricordo molto bene quando, il 16 giugno 2022, tenemmo un incontro titolato "Io tu e la luna" con l’associazione Amici del liceo alla Filarmonica. Premiammo gli studenti più meritevoli. Io suonai al pianoforte Beethoven, il professor Angelo Chiaretti parlò della luna in Dante e il professor Manlio Bellesi illustrò con dovizia di particolari la luna, al centro dell’incontro, sul piano della fisica e dell’astronomia. Catturava gli studenti con la sua passione per la materia. Era bellissimo sentirlo parlare di pianeti. Gli studenti sono molto presenti in questo momento di dolore, ed erano sempre attenti e desiderosi di ascoltarlo. Si era assentato nell’anno scolastico scorso, poi era tornato a settembre. Aveva presentato anche quest’anno il progetto di astronomia, molto importante per la nostra scuola, che verrà portato avanti da altri docenti delle discipline, anche nel segno del suo ricordo".

Anche gli ex alunni si stringono alla famiglia di Bellesi, in particolare i ragazzi della 5ª C del 1997 del Galilei, "legati a lui anche dopo la fine degli studi da una profonda stima ed amicizia. Lo ricordiamo con affetto e facciamo le più sentite condoglianze alla famiglia. As Astra per Aspera".