L’ultimo saluto alla carissima suor Chiara

Sono stati celebrati nella mattinata di lunedì, nella chiesa della Beata Mattia, i funerali di suor Chiara Augusta Lainati, clarissa del monastero cittadino, deceduta sabato scorso all’età di 85 anni. La monaca, nata a Saronno, nel varesotto, nel 1939, aveva studiato filologia classica all’Università Cattolica del Sacro Cuore, quindi era entrata nel protomonastero di Santa Chiara d’Assisi, dove il 20 aprile 1967 emise professione solenne. A Matelica giunse il 3 marzo 2001 e nella comunità è rimasta fino agli ultimi giorni della sua vita, conosciuta e stimata per i suoi studi per la quale era molto ricercata e la profonda umiltà. Con il frate minore padre Giovanni Boccali nel 1977 scoperse il testo "Audite poverelle", scritto in lingua volgare che Francesco d’Assisi, prossimo alla morte, inviò alla comunità di San Damiano e che nel 2000 fu musicato da Angelo Branduardi nell’album L’infinitamente piccolo. Tra gli scritti di suor Chiara Augusta c’è una vita di santa Chiara d’Assisi, che è stata più volte ristampata e tradotta in più lingue e Temi spirituali dagli scritti del secondo ordine francescani, in due volumi e 1648 pagine.

Matteo Parrini