L’Ultra Maratona torna il 25 febbraio

Batte forte il cuore di Mimmo Strazzullo. E’ stata presentata nei giorni scorsi, al Castello Svevo di Porto Recanati, la seconda edizione della "Ultra Maratona del Conero", a lui dedicata con il nome "Memorial Mimmo Strazzullo", che si svolgerà in città il 25 febbraio.

E’ organizzata dal Grottini Team di Recanati, con il supporto del Comune di Porto Recanati, della Fidal, del Coni, della Protezione civile e della Croce Rossa. Diverse novità, prima fra tutti il punto di partenza e arrivo che sarà in piazza Brancondi. Gareggeranno atleti di spessore internazionale: lo sloveno Luka Videtic, lo spagnolo Ivan Penalba Lopez (4° nel 2022 agli europei di 24h ), il capoverdiano Duarte Olivera Jailson Manuel, i dententori dei record italiani di 24h Marco Visentini e Eleonora Rachele Corradini, gli azzurri di 100 chilometriTurroni, Betrici, Tappata’, Menegardi, Luna e Giacopuzzi (quest’ultimi i trionfatori della scorsa edizione nel femminile e maschile).

"Per noi è un grande orgoglio e ci siamo sforzati al massimo perché questa splendida manifestazione si possa ripetere", ha commentato il sindaco Andrea Michelini. Sentito l’intervento del presidente Fidal Marche, Simone Rocchetti: "E’ un impegno difficile e ci saranno inevitabilmente disagi, anche se contenuti. Sono onorato di essere stato contattato dai familiari di Mimmo. Lui diceva che la vita è una cosa meravigliosa, voglio parafrasarlo dicendo che la corsa è una cosa meravigliosa". Poi la parola è passata a Fabio Romagnoli, delegato del Coni Macerata: "Non si offenda nessuno se affermo che Porto Recanati è il Comune più attivo in ambito sportivo".

Il nuovo partner della manifestazione sarà "Wings for life run", che raccoglie fondi per la lotta alle malattie sul midollo spinale. Inoltre, la campionessa Monica Casiraghi consegnerà il suo libro "La corsa non è il tuo sport", ai primi arrivati di ogni gara in programma sabato 25 febbraio.

g. g.