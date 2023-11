"Luminarie assenti, da noi non sarà Natale"

Civitanova, 28 novembre 2023 – “Altro che ‘Civitanova tutta illuminata’, qui sembra che il Natale non ci sia". Queste le prime reazioni all’installazione delle luminarie natalizie, posizionate e già accese in varie zone del centro città, ma non in via della Vela, dove alcuni commercianti non ci stanno a sentirsi esclusi.

È il parrucchiere Mimmo Dattilo il primo a esprimere il proprio disappunto: "Per l’ennesima volta – afferma – siamo senza luci di Natale, eppure ci troviamo a ridosso di piazza XX settembre. Anche noi paghiamo l’Imu, come tutti gli altri. Sarebbe stato bello illuminare un’arteria che è sempre al buio. Invece, hanno messo una stella all’incrocio con piazza XX Settembre e poi niente, come se via della Vela terminasse lì".

Dattilo, che vive e lavora in questa zona, non si ferma solo alla questione degli addobbi natalizi, ma da tempo lamenta l’inoperosità delle istituzioni: "Con la mia attività – aggiunge –, sono qui da cinquantuno anni e non ho mai visto un intervento del Comune. In un’occasione abbiamo anche provveduto noi residenti a sistemare i marciapiedi, che adesso sono tutti malconci e con barriere architettoniche. Inoltre, l’illuminazione è carente, soprattutto all’altezza degli incroci: possibile che nessuno si sia accorto di tutto ciò?".

“Abbiamo chiesto le luminarie ma non ci è stato dato ascolto – dice Francesca Trapassi del negozio Liolà –. E non mi sembra giusto, perché anche noi contribuiamo alle tasse. È un peccato, ricordo che diversi anni fa ci organizzammo con una quota per ogni esercente".

Anche da parte di Trapassi non manca l’attenzione ai passaggi pedonali: "Qui fuori c’è un tombino che si trova in una posizione leggermente rialzata rispetto alle mattonelle, per questo motivo capita non di rado che qualcuno inciampi – spiega indicando il punto esatto –. Purtroppo, alcuni giorni fa una signora è caduta, sbattendo la testa sul vetro". Tornando al capitolo luminarie, sui social il popolo è diviso. C’è chi apprezza l’iniziativa: "Meravigliosa Civitanova", "ma è possibile quello che si fa sia sempre non gradito e tutti si lamentino?", si legge in alcuni commenti.

E chi invece non approva il costo (quasi 103mila euro): "Qui non si badano a spese", "e noi paghiamo", scrivono degli utenti. Sempre sul web continua a tenere banco la questione dell’albero di piazza Conchiglia, inaugurato domenica. Sono in centinaia ad esprimersi, nella maggior parte dei casi disapprovando l’installazione.