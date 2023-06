Luminarie e installazioni sul lungomare centro-nord

di Giuliano Forani

Civitanova si vestirà a festa in occasione della stagione balneare, con luminarie artistiche che arricchiranno il look del lungomare centro e sette istallazioni che invece faranno da richiamo e stuzzicheranno la curiosità sul lungomare nord. È questa la strategia adottata dall’assessore al Turismo Manola Gironacci e dall’amministrazione comunale per animare la movida turistica in una zona della città ove operano stabilimenti balneari di primordine, molto attivi di giorno e meno di notte. Qui, dinanzi a sette stabilimenti, ben distribuiti, saranno poste altrettante istallazioni, ideali per scattare foto e fare selfie. All’addobbo provvederà la Magic Led srl e i lavori avranno inizio nei prossimi giorni. Gli operatori balneari, dal canto loro, apprezzano, ma anche confidano che abbiano termine, prima che esploda l’estate, i lavori relativi alla realizzazione del marciapiedi sul tratto del lungomare nord. Secondo il cronoprogramma, l’opera doveva essere consegnata ai primi di giugno, ma il cantiere è tuttora aperto e le difficoltà non mancano. Per ritornare alle istallazioni, gli stabilimenti hanno offerto la loro collaborazione e contribuiranno alle spese fornendo l’energia elettrica. Per l’assessore Gironacci si tratta di un’iniziativa che non mancherà di esercitare una maggior attrazione nelle famiglie, giovani e bambini. Certamente si tratta di una novità per l’estate civitanovese, e motivo di richiamo a vantaggio della frequentazione dei luoghi e delle presenze. "Civitanova punta a essere una delle località sempre più attrattive della costa adriatica – spiega l’assessore –. Per incrementare le attività di settore, l’amministrazione organizza, promuove e sostiene molteplici eventi e iniziative culturali valorizzando così anche il carattere ospitale della città. L’idea di destagionalizzare gli addobbi luminosi e di spostarli a mare, concorre a creare una novità di valore e a incrementare il flusso di presenze e l’immagine". E se sul lungomare nord l’attrattiva è lasciata alle istallazioni artistiche, sul lungomare centro si provvederà invece con luminarie particolari che ’fasceranno’ una ventina di palme, dall’altezza dello chalet il Veneziano e fino alla rotatoria della lancetta. Il costo di noleggio si aggira intorno agli ottomila euro. Il tutto sarà poi smantellato a settembre, con il culmine della stagione stiva. Civitanova d’estate come la Civitanova di Natale, quindi. Tutta abbellita e attrezzata. Una novità e un ulteriore richiamo per animare le sue notti piuttosto vivaci a sud e al centro, ma meno a nord.