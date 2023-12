Luminarie in centro: è già festa

Saranno accese aggi alle 17 le prime luminarie che interesseranno il centro storico da piazza Enrico Mattei a tutto corso Vittorio Emanuele. Come anticipato dall’assessore al Turismo Maria Boccaccini "sarà l’opportunità per dare avvio alla magica atmosfera del Natale con un programma denso di appuntamenti fino all’Epifania, stilato in collaborazione con la Pro Matelica, i comitati di quartiere e altre realtà associative". "Nel cartellone delle iniziative – ha aggiunto – ci sono appuntamenti per tutte le età, con novità e importanti conferme dopo i successi degli anni passati, al fine di attirare gente a fare shopping e una bella passeggiata per le vie di Matelica". Domani pomeriggio in piazza Mattei alle ore 16,30 sarà la volta dello show di Bimbobell, che in caso di maltempo si terrà al Teatro Piermarini. Venerdì 8 dicembre invece sarà inaugurata la mostra-proiezione sull’amato parroco fondatore di Regina Pacis, don Franco Paglioni. In piazza Garibaldi, invece, arriverà Christmas World, il nuovo format della Pro Matelica che si terrà alle 10 e si ripeterà alle 16 anche in piazza Mattei. Il 9 e 10 dicembre cinema 4D, trenino per bambini e animazione con Babbo Natale. Sabato 9 e domenica 10 audizioni di Face Off – D.Lab Formazione: due giornate dedicate alla danza.

m. p.