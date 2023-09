Luminarie natalizie, spese record: costeranno ben 103.700 euro

Al Comune costeranno 103.700 euro le luminarie per il Natale prossimo all’arrivo. La cifra è definita nell’atto con cui il Servizio Turismo vara provvedimenti per cercare la ditta, tra quelle che faranno la migliore offerta artistica, a cui aggiudicare l’installazione degli addobbi luminosi. Si tratta di una spesa tra le più alte di sempre. Un tema che da sempre in città scatena le reazioni delle minoranze, sia per le cifre che per la gestione delle stesse luminarie.