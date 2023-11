Luminarie, pista di pattinaggio, mostre e concerti: un lungo Natale

Ricco il calendario di iniziative natalizie che vedrà la città accendersi ogni settimana con diversi eventi. Ce n’è per tutti: dai più piccoli ai più grandi, gli appuntamenti sono tanti e variegati. Sabato si entra in pieno nell’atmosfera natalizia con l’accensione delle luminarie e, per l’occasione, alle 18, tra corso Italia e piazza Della Repubblica si esibiranno in canto gli studenti dell’Istituto Comprensivo Strampelli. Oltre alle luminarie, entrerà in funzione pure la pista di pattinaggio in piazza Dante. In serata si terrà la cena sociale del Tennis Club di Castelraimondo. Domenica 26 torna la Festa di Santa Cecilia con la Santa Messa alle 11. Tra mostre e dj set si arriva al 3 dicembre con "Un Natale da Favola"dedicato ai più piccoli e alle famiglie ai giardini pubblici. Insieme a loro ci saranno anche gli Alpini Val Potenza con castagne e vin brulè e la vendita dei cuori Telethon. Giovedì 7 torna il "Buona sera Marche Show" con Maurizio Socci e i comuni dell’Unione Montana. L’appuntamento è al Lanciano Forum per le 21. Venerdì 8, dalle 16.30 si terrà "Magic Christmas", una parata di cartoni animati a cura dei commercianti e della Joy Dance. Sabato 9 nuovo dj set con il Much More dalle 19, poi inaugurazione del quadro natalizio a cura dei Maestri Infioratori lungo Corso Italia. La serata sara il momento per l’accensione del Grande Focaraccio in ricordo della Traslazione della Santa Casa di Loreto. Musica in centro anche il 10, con il dj set "Notti Indie". L’ultimo appuntamento con i dj set sarà il 16 dicembre, a partire dalle 19. Domenica 17 tornano i "Babbi Natale in Moto" in Corso Italia dalle 16. Il giorno della Vigilia, nel porticato della Mensa Interscolastica, tradizionale scambio di Auguri Natalizi dopo la messa di mezzanotte. Martedì 26 nuovo appuntamento con il mercatino delle festività dall’alba al tramonto, mentre dalle 17, la XXXVI edizione di "Natale in Concerto" con il Coro Polifonico Santa Cecilia di Castelraimondo nella Chiesa della Sacra Famiglia. Mercoledì 27 "Giochi sotto l’albero". Il 2023 si chiude con la festa di fine anno del 31 al Lanciano Forum e il giorno di Capodanno ci sarà il "30° Gran Concerto" del Corpo Bandistico. Sabato 6 gennaio si chiude con la Befana in piazza Dante.

g. g.