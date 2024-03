Luna park, corsa di bici e pesca di beneficenza

Entrano nel vivo a Sforzacosta i festeggiamenti per il patrono San Giuseppe. Dopo la processione per le vie del borgo che si è svolta domenica scorsa, sabato, dalle 14, al via la 54esima edizione del "Trofeo San Giuseppe", la gara ciclistica agonistica per amatori, seguirà alle 15 un momento di preghiera con i bambini e l’adorazione eucaristica in chiesa. Dalle 16, nei locali di via Natali, si aprirà la pesca di beneficenza e verrà inaugurata la mostra d’arte contemporanea "Sì con te". Domenica, oltre alla tradizionale fiera, durante la messa delle 11.30 verranno benedetti i panini di San Giuseppe, alle 16 ci sarà l’esposizione del santissimo sacramento e alle 18 i vespri. Per tutto il fine settimana sarà attivo il luna park in via Natali. A chiudere gli appuntamenti il 19 marzo, festa di San Giuseppe, alle 19 la messa con l’affidamento al Santo e la concessione dell’indulgenza plenaria.