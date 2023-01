Lunaria costa sempre di più: la giunta sborsa altri 7.600 euro

Non sono bastati né il contributo erogato dall’amministrazione, attraverso l’Amat, affidatario della gestione amministrativa dell’evento per conto del Comune, di 50 mila euro, né la presenza di sponsor fra cui la Banca di Credito Cooperativo di Recanati e Colmurano né, infine, l’incasso dei biglietti visto che l’ultima edizione di Lunaria, nel luglio del 2022, ha previsto per la prima volta l’ingresso a pagamento (15 euro a biglietto) per due dei tre spettacoli proposti. La giunta, infatti, ha dovuto rimetter mano al portafoglio e a chiusura dell’anno ha integrato il suo impegno economico di altri 7.600 euro circa. Il legale rappresentante dell’associazione Musicultura, infatti, ha fatto presente all’amministrazione la necessità di un ulteriore aiuto per chiudere a pareggio i conti. La cospicua presenza di pubblico ha comportato la necessità di adeguare misure e servizi legati alla sicurezza pubblica che hanno, naturalmente, richiesto un impegno economico maggiore rispetto a quanto preventivato. Come si ricorderà sono stati tre gli eventi in programma: due in piazza Giacomo Leopardi (i Subsonica e Irene Grandi) e il terzo all’Orto sul Colle dell’Infinito: lo spettacolo Shadows: omaggio a Chet Baker che ha visto insieme in scena, sulla sommità del Colle leopardiano, Fabrizio Bosso alla tromba, Julian Oliver Mazzariello al pianoforte e Massimo Popolizio, già nelle vesti di Monaldo nel film "Il giovane favoloso" di Mario Martone.

ast. t.