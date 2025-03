"Lunaria deve restare gratis"

"Lunaria non si tocca". È categorico il movimento Vivere Recanati che fa capo all’ex sindaco Francesco Fiordomo, contro l’ipotesi paventata dall’assessore Ettore Pelati di rendere a pagamento Lunaria, storico evento musicale della città. Il gruppo sottolinea l’importanza di mantenere la manifestazione gratuita, così come voluta al momento del suo rilancio nel 2009 dall’allora sindaco Francesco Fiordomo. "Lunaria è un simbolo di qualità e popolarità che appartiene a tutti. Renderla a pagamento significherebbe snaturarla e privare Recanati del suo evento più importante" spiega il movimento. Il riferimento è anche ai rappresentanti dell’attuale amministrazione, tra cui figurano alcuni esponenti politici del periodo in cui Lunaria fu cancellata. Secondo Vivere Recanati, la città dovrebbe invece puntare su una programmazione strutturata per concerti e serate culturali a pagamento, come già avviene nei comuni limitrofi. "Si dorme mentre altrove si organizza per tempo" prosegue il gruppo politico di Fiodomo. Ma su un punto il movimento è chiaro: "Lunaria non si tocca".

Da alcuni anni però Lunaria proponeva già degli spettacoli a pagamento, addirittura nel 2022 dei tre concerti in programma due erano a pagamento. Costava 15 euro assistere allo spettacolo dei Subsonica in piazza Leopardi e all’omaggio a Chet Baker di Bosso-Mazzariello-Popolizio nell’Orto sul Colle dell’Infinito. Libero invece l’ingresso al concerto di Irene Grandi.