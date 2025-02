L’under 16 dell’Hockey vince il trofeo di Torino

Grande prova dei ragazzi under 16 dell’Hockey Potenza Picena che hanno conquistato il titolo nazionale durante i campionati italiani, svolti questo week end a Torino.

Nei due giorni in cui si è disputato il torneo, la squadra potentina ha collezionato quattro vittorie su quattro, aggiudicandosi così il prestigioso trofeo che va ad aggiungersi al titolo di campioni d’Italia, conquistato lo scorso anno come under 14 maschile indoor.

Sul campo hanno trionfato i baby atleti Emanuel Celeghin, Lorenzo Chiaramoni, Lorenzo Costantini, Mattia Doffo, Simone Fermanelli, Elia Feliziani, Leonardo Gattari (capitano), Francesco Isidori, Cristian Melatini, Riccardo Romoli, Josef Rosciani (portiere), Marco Torresi, Gallas Diop, Simone Menichelli e Gioele Valentini, insieme con il loro allenatore Stefano Muscella e al team Manager Luca Fermanelli.

Inoltre, il premio come miglior giocatore del torneo è andato al capitano Gattari. Grandissima soddisfazione per tutta la squadra.