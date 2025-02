"Lunedì digitale" per i giovani

Un ciclo di quattro incontri per educare i giovani a una migliore consapevolezza degli strumenti digitali. Si chiama "Lunedì digitale" l’iniziativa promossa dal Comune di Montecosaro in collaborazione con la Cooperativa sociale "Il Faro" e gli appuntamenti, gratuiti, sono rivolti ai ragazzi della scuola seconda di primo grado. Si terranno allo "Spazio giovani-Il Binario" (piazzale della Stazione) ogni lunedì dalle 17 alle 18.30 e a condurli sarà la psicologa Federica Paccacerqua. Il primo incontro si chiama "Empatia ed emozioni" e avrà luogo il 17 febbraio Per info chiamare o inviare un messaggio al referente Andrea Tridico al numero di telefono 327-4588573.