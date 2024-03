Lunedì il caffè filosofico su Hans Georg Gadamer promosso dal Nice Bar

Continua a Macerata, con un approfondimento sul filosofo Hans Georg Gadamer, lunedì 18 alle 21.15, la serie di incontri del Nice Bar, i caffè filosofici che vogliono portare la filosofia nei luoghi dove le persone vivono tutti i giorni. L’incontro, guidato dal professor Francesco Giacchetta, coadiuvato da Andrea Ferroni, si terrà nella biblioteca della Filarmonica in via Gramsci. Si parlerà di Gadamer, allievo di Heidegger e maggior esponente della corrente dell’ermeneutica. Oltre a scoprire cos’è l’ermeneutica e in che modo possiamo venire a patti con i pregiudizi con cui interpretiamo il mondo, si potrà intervenire con commenti. L’ingresso è libero. Prossimi incontri il 22 aprile con Henseberg, il 20 maggio "La via della non violenza".