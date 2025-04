Lunedì la ripartenza del mattatoio. E il centrodestra striglia Carancini

Lunedì riparte l’attività di macellazione al mattatoio di Villa Potenza. La trattativa, tra Cozoma l’imprenditore Ilario Marcolini e la società di allevamento di bovini che garantirà un tot di capi a settimana, è andata a buon fine. Ma continua ancora il dibattito politico. "Se non fosse che siamo a Macerata, dove si conoscono tutti e tutti ricordano le imprese del fortunatamente ex sindaco e ora consigliere regionale, la sortita di Romano Carancini sembrerebbe arrivare direttamente dalla preistoria, incurante della realtà e dei tanti fatti accaduti negli ultimi decenni – esordiscono Pierfrancesco Castiglioni, Sandro Montaguti e Antonella Fornaro, rispettivamente capigruppo di Fratelli d’Italia, Forza Italia e Udc (nella nota manca la firma della Lega) –. Il primo punto da chiarire è che il mattatoio è un impianto realizzato decenni fa per volere di una certa parte politica, e sostenuto per oltre venti anni dai governi di centrosinistra, che ha amministrato la Regione e il Comune. È costato parecchi milioni di euro, è stato realizzato quanto all’impiantistica in base a un business plan redatto da persone che quelli del centrosinistra dovrebbero conoscere bene, che prevedeva la macellazione di un numero di capi di bestiame inverosimile, nettamente superiore alla media degli anni precedenti. Numeri fantasiosi in base ai quali vennero realizzate celle frigorifere enormi che si sono trovate a ospitare pochissimi capi macellati con uno spreco enormi di energia elettrica e di soldi. Il tutto ha portato alla messa in liquidazione di quella società pubblica dopo tante ricapitalizzazioni che hanno bruciato diversi milioni di euro della collettività. A fronte di tutto questo, cosa fa Carancini? Attacca il sindaco Sandro Parcaroli, che in questi mesi ha lavorato in silenzio trovando una soluzione. Il tutto con il contributo della Regione che ha in bilancio 200mila euro per sostenere la riqualificazione dell’impianto ed è pronta ad aggiungere fondi in presenza di un progetto che lo richieda".