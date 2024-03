Lunedì riapre la chiesa nella frazione Moscosi

Nella frazione Moscosi

di Cingoli, lunedì, con una solenne cerimonia verrà riaperta la chiesa parrocchiale (nella foto) dedicata a San Nicola di Bari, chiusa dal 2016

a causa dei danni subìti

dal terremoto. Nel sacro edificio con casa e canonica

di proprietà della diocesi

di Macerata, alle 18.30

del giorno di Pasquetta presiederà la celebrazione eucaristica il vescovo Nazzareno Marconi.

Per l’atteso evento, in festa Moscosi, ma anche le

comunità cristiane dei vicini agglomerati di Castreccioni

e Azzoni che convergono

nella chiesa. Per l’esecuzione degli interventi di consolidamento antisismico

e restauro, i lavori sono iniziati nel 2019: dopo un’imprevista interruzione, sono ripresi

per essere completati restituendo il tempio al culto. Durante il lungo periodo in cui si è protratta l’inagibilità, le funzioni religiose sono state officiate in un locale della borgata, messo a disposizione da un privato.

Gianfilippo Centanni