Lunedì riapre l’ufficio postale nel centro storico Capponi: "Non nego che ci siano state delle criticità"

Riapre l’ufficio postale nel centro storico di Treia. La filiale in via Nazario Sauro, che è stata oggetto di lavori per la realizzazione del progetto "Polis - Casa di servizi della cittadinanza", tornerà a pieno servizio a partire da lunedì. "Siamo contenti di poter tornare a dare questo servizio alla comunità treiese – ha detto il sindaco Franco Capponi –. Poste Italiane ha infatti scelto in maniera del tutto autonoma l’ufficio del centro, come quello principale per il progetto. La decisione di ristrutturare può essere considerata positiva soprattutto perché la nuova piattaforma tecnologica di cui l’ufficio postale centrale di Treia disporrà, consentirà di erogare nuovi servizi. In questo periodo di chiusura, però, non nego che ci siano state delle criticità che l’amministrazione ha cercato con un grande sforzo di sopperire attivando un servizio di trasporto all’ufficio di Passo Treia, nonostante il disservizio non dipendesse da noi".