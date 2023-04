Lunedì si torna in aula per il voto sui soldi dell’asilo

Dopo il pasticcio avvenuto durante l’ultimo consiglio comunale, con Vince Civitanova che non ha votato la variazione di bilancio necessaria a trovare i soldi per realizzare un asilo nella zona sud della città, si torna in aula lunedì. Il centro destra ci riprova per rimediare e trovare, stavolta almeno si spera, i voti necessari a finanziare l’opera. Servono 450.000 euro in più rispetto alle stime del progetto per l’asilo e verranno reperiti attraverso un taglio di risorse dal capitolo delle infrastrutture stradali: lo stralcio della rotatoria che era prevista nel piano delle opere pubbliche lungo la provinciale maceratese, davanti alla Ipr, e lo stralcio di interventi nella zona nord di Fontespina. Il punto è stato inserito in apertura di dibattito. Seguiranno poi una serie di interrogazioni e mozioni presentate dall’opposizione. A farla da padrona saranno le questioni relative alle recenti scelte sulla toponomastica cittadina con interrogazioni presentante da Francesco Micucci (Pd) sull’intitolazione di spazi pubblici a Toro Seduto e a Sergio Ramelli. Verrà anche discussa un’interrogazione formata da tutta l’opposizione e avente per oggetto ‘Iniziative di sensibilizzazione per l’intitolazione di una via ad Anna Frank’. Un’altra interrogazione, sempre presentata dalle opposizioni, discuterà degli impegni che dovrà assumere l’amministrazione comunale a seguito del consiglio aperto che si è tenuto sulla sicurezza. Infine, la mozione presentata dalla lista Siamo Civitanova per chiedere all’amministrazione comunale la progettazione di uno spazio creativo con al suo interno il museo del mare e un’area rivolta ai più giovani.