L’Unesco esalta la filosofia: lezione del professor Esposito su ’Felicità e desiderio’

Per venerdì, dalle 16 alle 17.30, in occasione della Giornata mondiale della filosofia istituita dall’Unesco, la sezione maceratese della Società filosofica italiana, con la collaborazione del dipartimento di Studi umanistici dell’Università, ha organizzato un incontro online sul tema "Felicità e desiderio". Protagonista sarà Costantino Esposito (nella foto), ordinario di storia della filosofia e storia della metafisica all’Università "Aldo Moro" di Bari. Per partecipare all’incontro, è possibile collegarsi sul sito sfimacerata.wordpress.com.