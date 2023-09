Lungomare nord un po’ più spento: il ’Cavern Pub’ abbassa la serranda

“Sabato 30 settembre il Cavern Pub chiuderà per sempre. Ci siete passati un po’ tutti qua dentro e ad ognuno di voi va il nostro ringraziamento. Nel frattempo stiamo cercando un nuovo locale e speriamo a breve di darvi qualche novità. Vi si vuole bene“. Con questo messaggio affidato a Facebook il locale di viale Matteotti (litorale nord) si congeda - momentaneamente - dalla sua numerosa clientela invitata venerdì sera alla festa che si terrà nel locale. Dopo nove anni di attività, è arrivato il momento di cambiare e la congiuntura economica ha giocato il suo ruolo. "Il peso del costo dell’affitto e dei costi di gestione, che sono lievitati, ci ha costretti a prendere questa decisione" spiega uno dei proprietari, Diego Ciminari. Il Cavern Pub dal gennaio 2015 è un punto di riferimento per le sue birre, per la sue specialità, per gli eventi proposti, ma come per altre attività del settore commerciale e della ristorazione i conti cominciano a non tornare, colpa dei rincari che hanno colpito il settore dell’energia e, a cascata, tutto il resto. "I costi delle materie prime sono schizzati alle stelle - spiega Ciminari - e su questo non possiamo fare nulla perché scendere di qualità non è una nostra opzione. Anche sul peso delle utenze non possiamo farci nulla. Quindi, cerchiamo di ridimensionare altre spese, tra queste c’è l’affitto, e stiamo pensando di spostarci in un’altra zona. Se resteremo a Civitanova? Abbiamo avuto anche altre proposte, per aprire fuori, ma sono valutazioni che dobbiamo ancora fare. Al momento non abbiamo deciso nulla. Intanto ce ne andremo in ferie perché da quasi un anno non ci siamo mai fermati". E venerdì sera il Cavern Pub organizza ‘L’ultima festa’ - Dj set B. Rock e Doctor Music - per celebrare il successo di questi anni, salutare i clienti e dare appuntamento a tutti alla prossima avventura.

Lorena Cellini