Lungomare sud, in due locali problemi igienico sanitari: c’è una multa

I Nas di Ancona sul lungomare sud, sanzionato un ristorante e uno chalet. Dai controlli sono emerse inadeguatezze igienico sanitarie, e per il primo anche l’omessa applicazione delle procedure di autocontrollo previste dal piano haccp ed è quindi scattata la sanzione amministrativa di 2.000 euro e la segnalazione all’autorità sanitaria. Controlli dei carabinieri anche alla viabilità: per guida in stato di ebbrezza denunciata una studentessa recanatese, 22enne. Fermata nel centro di Civitanova alla guida della sua auto è risultata positiva all’alcool test controllo con un tasso pari a 1.11 grammilitro, e altre due persone, un 26enne fermano e un 34enne dominicano, sono state sanzionate con un provvedimento amministrativo pari a 543 euro. Erano alla guida dei rispettivi veicoli con un tasso etilico pari o inferiore a 0.80 gl. Per tutti è scattato il ritiro della patente. Segnalato inoltre alla Prefettura di Macerata un ventitreenne residente nella provincia maceratese. Il giovane è stato trovato in possesso di circa un grammo di hashish che aveva nascosto nel suo pacchetto di sigarette. Nel corso dell’intero servizio sono state controllate 103 autovetture, identificate 167 persone, accertate e contestate ulteriori 23 violazioni al codice della strada, principalmente per omesso uso della cintura di sicurezza, mancata revisione, uso del telefono cellulare, guida con patente scaduta.