Lungomare sud pieno di buche, ma per ora non ci sono interventi

Sul lungomare sud c’è un tratto di asfalto ridotto a una gruviera. Buche profonde, manto dissestato, auto impegnate a fare gimcane per salvare le sospensioni e centauri impegnati, invece, a schivare le trappole, che potrebbero provocare pericolose cadute. Lo stato della carreggiata ovest (direzione nord-sud) è oggetto di continue segnalazioni da parte dei cittadini perché merita una urgente manutenzione e non si può aspettare la prossima corsa ciclistica nazionale (in genere è la Tirreno Adriatica) per mettere mano ai lavori. Al momento non è previsto alcun intervento sul litorale e sicuramente passerà l’estate con l’asfalto in queste condizioni o che verrà sistemato alla bene in meglio con qualche toppa di bitume. Il litorale Piermanni – che avrebbe bisogno di una bella sistemata anche ai marciapiedi del lato ovest – non è l’unica strada cittadina disseminata da crateri. Due delle principali vie di collegamento tra la zona sud e il centro della città, corso Garibaldi e viale Vittorio Veneto, stanno messe perfino peggio. Per non parlare di altre strade nei quartieri di periferia. E’ un problema legato anche alle risorse di bilancio disponibili per effettuare questi interventi, perché i nuovi asfalti costano. Non resta che fare attenzione e allenarsi a schivare le buche.

l. c.