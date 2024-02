Lungomare sud: tre nuovi giochi nel parco Calogero Zucchetto

giochi per bambini installati nel parco del lungomare sud: prende vita l’area verde di fronte al mare. Dopo diverse segnalazioni da parte delle mamme che lamentavano lo stato di alcune attrazioni per i più piccoli, sono stati posizionati nel parco intitolato a Calogero Zucchetto una altalena, un pesciolino con le molle ed un gioco a due torri. È in quel parco che alcune settimane fa era stata installata anche una giostra inclusiva. "Siamo orgogliosi che i nostri bambini possano tornare a giocare in questo parco - ha detto il sindaco Fabrizio Ciarapica, nel corso di un sopralluogo nel parco insieme all’assessore al decoro urbano, alla sicurezza e all’ambiente Giuseppe Cognigni - . Nell’area verde sono state rimosse alcune attrezzature ludiche non più idonee e sostituite con delle nuove. Siamo convinti che l’attenzione e la cura dei luoghi pubblici aiuti la socializzazione e lo stare insieme. Vogliamo una città a misura di bambino – ha aggiunto il sindaco – con spazi sicuri per la condivisione di momenti sereni in compagnia dei più piccoli. Per questo con l’ausilio dei nostri tecnici e di tutto il personale comunale, continueremo a lavorare per rendere Civitanova sempre più vivibile anche sul fronte dello sport, dell’inclusività e dell’accessibilità". I tre nuovi giochi sono arrivati a distanza di pochi mesi dalla consegna alla città del parco Norma Cossetto, completamente riqualificato, e come si diceva del posizionamento della giostrina inclusiva nel parco Calogero Zucchetto, che può ospitare fino a due bambini in sedia a rotelle e quattro seduti. "Ho ascoltato e ho portato avanti le richieste e le segnalazioni da parte dei cittadini, che chiaramente ringrazio, e alla fine siamo riusciti a dare una risposta concreta alle loro richieste – ha detto Cognigni -. Ad ottobre abbiamo rimosso i vecchi giochi, poi abbiamo atteso l’arrivo delle belle giornate per installare quelli nuovi. Un punto di partenza perché è nostra intenzione intervenire anche negli altri parchi della città, presidi di socialità e di aggregazione. Confidiamo anche nell’educazione e nel senso civico di tutti".

Chiara Marinelli