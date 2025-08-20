L’unica edicola dei Cinque comuni: "Il mio è un presidio sociale"

Dai primi di agosto l’edicola e tabaccheria ’La Loggia’, di Domenico Piccioni, a Caldarola, è l’unica operativa nel territorio dei Cinque Comuni (ovvero Belforte, Caldarola, Camporotondo, Cessapalombo e Serrapetrona). Un’area che si estende per un centinaio di chilometri quadrati, con un totale di circa 5200 abitanti. L’edicola Ferranti infatti, a Caccamo di Serrapetrona, ha chiuso di recente (continua a restare aperto il bar-tabacchi). Tre anni fa aveva invece abbassato la serranda quella di Belforte. Quindi adesso resta solo il quarantenne Piccioni che, dopo il sisma, ha delocalizzato da piazza Vittorio Emanuele II, nel loggiato del palazzo comunale, in una casetta di legno di viale Umberto I. Aveva rilevato l’attività il primo gennaio 2013; tre anni dopo, a ottobre, era arrivato il terremoto, che aveva reso inagibile il locale. Era stato costretto a fermarsi alcuni mesi, poi dal 15 maggio 2017 aveva ricominciato nel prefabbricato in cui si trova ancora oggi. Un buono spazio, sicuro e in una zona strategica.

Fino al mese scorso Piccioni di domenica era chiuso: a garantire comunque il servizio dei giornali c’era Ferranti (il quale a sua volta aveva come giorno di riposo il martedì). Dopo lo stop di quest’ultimo, però, è Piccioni a dover coprire quotidianamente la zona. Ad aiutarlo, le collaboratrici Rachele e Natascha.

"Non mi pesa – afferma –. Ho sempre creduto in questo territorio e in questa attività. L’edicola nelle aree terremotate è anche un presidio sociale. È una responsabilità". Un baluardo di resistenza dei giornali; il negozio funge da tabaccheria, anche con servizi di consegna e ritiro pacchi. "Ho deciso di continuare a investire qui – conclude – nonostante lo spopolamento delle aree interne. Comunque c’è un buon giro, soprattutto grazie agli operai della ricostruzione. E quest’estate noto turisti che vengono soprattutto da Olanda, Inghilterra e Germania".

Entro il 2026 dovrebbero iniziare i lavori al palazzo comunale, e quindi pure alla sua vecchia sede.

Lucia Gentili