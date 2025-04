L’Unicam rafforza la presenza in città con nuovi percorsi formativi

Si rafforza la collaborazione tra Civitanova e l’università di Camerino. Il sindaco Fabrizio Ciarapica con il segretario comunale Benedetto Perroni ha incontrato il rettore dell’ateneo camerte, Graziano Leoni, e il direttore generale, Andrea Braschi, per un confronto diretto e operativo, ricco di contenuti e prospettive concrete. Al centro dell’incontro, la comune volontà di rilanciare e potenziare la presenza universitaria in città, attraverso l’attivazione di nuovi servizi e percorsi formativi, pensati per rispondere alle esigenze del territorio, dei giovani e del mondo del lavoro. L’Università di Camerino ha espresso con determinazione l’intenzione di ampliare l’offerta a Civitanova, riconoscendo nella città un contesto dinamico, vivace e ricettivo, ideale per accogliere progetti di alto profilo culturale, formativo e professionale. "Siamo davvero molto soddisfatti – ha sottolineato Leoni – di proseguire la proficua sinergia instaurata nel corso degli anni. Unicam vuole continuare ad essere un punto di riferimento per il territorio, polo di formazione per i giovani ma anche sostegno per la crescita e l’innovazione sociale e dei sistemi produttivi". L’obiettivo condiviso è quello di creare un presidio universitario sempre più strutturato, capace di attrarre studenti e generare connessioni con le imprese.