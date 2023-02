L’Unione Montana cerca giovani

L’Unione Montana Potenza Esino Musone cerca 107 giovani interessati al Servizio Civile. Saranno impiegati per due progetti denominati "Insieme si può" che hanno una durata di 12 mesi, con un orario di servizio di 25 ore settimanali articolato in 5 giorni, e prevedono un periodo di tutoraggio di 3 mesi. Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione i giovani in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana oppure di uno degli altri Stati membri dell’Ue oppure di un Paese extra Ue purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia, aver compiuto il diciottesimo e non aver superato il ventottesimo anno di età , non aver riportato condanne. I candidati dovranno produrre domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Dol raggiungibile tramite all’indirizzo domandaonline.serviziocivile.it. I cittadini italiani residenti in Italia o all’estero possono accedervi esclusivamente con Spid. Domande entro le 14 del 10 febbraio.