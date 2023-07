L’Unione Montana porta 50 bambini a Civitanova al Balneare 13 - Colonia Estiva

Una cinquantina di bambini hanno partecipato alla colonia estiva promossa dall’Unione montana di Camerino col supporto e la collaborazione dell’Ambito territoriale 18, di Comuni, Contram e Cooss Marche. E’ un appuntamento che si rinnova ormai da qualche anno coinvolgendo sempre più bimbi dell’entroterra che, accompagnati dagli educatori, vengono presi nei rispettivi luoghi di residenza, grazie al servizio di Contram, e condotti a Civitanova. La colonia, svoltasi fra giugno e luglio per un totale di otto giorni non consecutivi, è stata ospitata dallo stabilimento balneare numero 13 – sul lungomare sud – che è gestito da Gabriele Micarelli e dalla sua famiglia. Lui si è sentito un po’ il papà di questi bambini, essendo originario di Appennino, nota frazione di Visso, e avendo vissuto per diversi anni a Pieve Torina. E’ stata per tutti un’occasione di divertimento e di festa. I piccoli villeggianti sono stati esemplari: organizzati e guidati dagli educatori della Cooss Marche, hanno socializzato fra loro e con i turisti dello chalet. "Per me è la seconda esperienza con la colonia – dice Micarelli – perché è da poco che gestisco questo stabilimento balneare. E’ un’esperienza positiva, mi dispiace quando arriva l’ultimo giorno perché sono ragazzini educatissimi ed è un piacere ospitarli. Mi ricordano la mia infanzia". Lo stabilimento balnearea si chiama "Gigetta Cazza la randa": "Vuol dire che Gigetta riparte".

Mauro Grespini