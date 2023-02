L’Unitre e un viaggio nella musica classica con le rockstar

"Le rockstar della musica classica" è il titolo dell’incontro musicale che si terrà lunedì alle 17 al Politeama di Tolentino. Un’iniziativa targata Unitre, Università delle tre età di Tolentino, in collaborazione con il centro teatrale Sangallo. "Un approccio originale e divertente a questo genere musicale, per avvicinarlo al grande pubblico – spiegano gli organizzatori –. Gli specialisti del settore sottolineano come l’educazione musicale sia uno strumento di crescita e consolidamento delle facoltà mentali. Questo approccio alla scoperta della musica classica era stato ideato dal compianto maestro Aldo Passarini, per le celebrazioni del trentennale dell’Unitre di Tolentino e mai rappresentato causa lockdown. Lunedì lo faranno per lui tre suoi amici: Lanfranco Pascucci, David Padella, Silvia Marucci (nella foto)".