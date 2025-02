L’Unitre fa il pieno di iscrizioni per il nuovo anno

Le attività dell’Unitre, Università delle tre età di Tolentino fondata sul volontariato, anche in questo XXXIV anno accademico, hanno fatto "bingo", raccogliendo adesioni in tutto il territorio. Accanto alle iniziative annuali presentate da ottobre a maggio tipo le "Lezioni di cinema", ce ne sono altre trimestrali con inizio scaglionato nell’arco dei mesi, per accontentare quante più persone possibili, offrendo loro un vario programma culturale, conoscitivo e creativo. Essendosi concluse le numerose attività del I trimestre, sono appena iniziate o stanno in partenza, quelle del secondo trimestre, divise in corsi, Spagnolo, Radici, Letteratura, L’Arte Svelata, Poesia e musica, e laboratori: Mosaico, Decorazione, Macramè, Bigiotteria e monili e Dalla matita all’acquerello. È possibile ancora iscriversi ai corsi accademici che si tengono al Politeama, con una quota associativa di 50 euro; per farlo bisogna recarsi alla segreteria in via Rutiloni 14 aperta al pubblico il martedì dalle 10 alle 13 e il mercoledì e venerdì dalle 16 alle 19 allo 0733.966056. Tra i docenti ci sono la scrittrice Lucia Tancredi e il critico d’arte Stefano Papetti, e altri presenti fin dalla fondazione, molti dei quali provenienti autonomamente da atenei e accademie o frutto di specifici accordi di collaborazione.