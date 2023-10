L’Unitre fa il pieno di iscrizioni

Boom di iscrizioni all’Università delle Tre Età Unitre di Tolentino, al 33° anno accademico. "Si sono appena concluse con un notevole incremento di adesioni, più di 80, mentre il numero dei nuovi iscritti e di quelli vecchi che si riconfermano (totale delle iscrizioni) supera di gran lunga quello del precedente anno (248 contro 186)", spiega la segreteria. "Poiché non sembrano esaurirsi le richieste di partecipazione – aggiunge – la direzione accetterà le domande dei ritardatari per i corsi accademici e i laboratori ancora non completi eo non vincolati dal numero chiuso". Basta recarsi alla sede di via Rutiloni 14 il mercoledì e il venerdì dalle 16 alle 19, e il giovedì dalle 10 alle 13. "L’associazione – prosegue l’Unitre – riconferma anche in questo anno il suo carattere popolare che, per mezzo di un progetto formativo ampio vario e differenziato, raccoglie da decenni il consenso di persone, le più disparate, per età, preparazione culturale e condizione sociale. Anche se i tolentinati, fanno la maggioranza, non mancano associati da altri paesi del territorio; in tutto sono 18 i Comuni della provincia con 30 presenze solo da Macerata. Abbiamo sempre usufruito di un grosso ricambio di associati". Hanno contribuito alle iscrizioni, oltre alla presidente Mirella Valentini e alla segretaria Silvia Rossini, gli associati Domenico Benigni, Remo Bevilacqua, Paola Giorgi, Paolo Marinangeli, Renzo Serrani.