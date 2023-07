L’università apre le porte agli studenti

L’Università apre le porte ai futuri studenti e alle loro famiglie con gli open day di luglio e agosto: due appuntamenti – martedì prossimo e martedì 29 agosto – per conoscere l’ateneo, le novità dell’offerta formativa e ricevere informazioni sulla Scuola di studi superiori, servizi, procedure, scadenze, borse di studio e benefit, sui servizi, attività sportive e ricreative. Saranno presentati sia i corsi di laurea triennali e a ciclo unico sia i corsi magistrali per chi ha già una laurea di primo livello. Gli incontri si svolgeranno, dalle 9 alle 19.45, a turni divisi per dipartimento nel cortile di via Garibaldi e nell’adiacente Orto dei pensatori Per partecipare, basta prenotarsi sul sito www.unimc.itopenday. Unimc offre 14 corsi di laurea triennale, due a ciclo unico e 15 magistrali che si distinguono a livello nazionale nelle aree linguistica, filosofica e letteraria, storico-archeologica, economica, giuridica, pedagogica, delle scienze politiche, della comunicazione, dei beni culturali e del turismo. Da settembre sarà attivo il nuovo corso di laurea triennale in "Data Analysis per le Scienze sociali", l’unico nel centro Italia che forma una figura sempre più richiesta dal mondo del lavoro, quella del data analyst. Anche per il 202324 l’Ateneo conferma il sostegno economico a beneficio dei nuovi iscritti e delle loro famiglie con borse di studio extra, agevolazioni per i più meritevoli e per chi ha genitori disoccupati o inoccupati, oltre alla no tax area fino a 24mila euro.