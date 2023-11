L’Università cambia volto. Rinasce la Loggia del grano, battesimo con Silvana Sciarra

È stato inaugurato alla presenza di Silvana Sciarra il rinnovato dipartimento di Scienze politiche, della comunicazione e relazioni internazionali dell’Università di Macerata. Gli studenti hanno partecipato in gran numero alla lectio magistralis della presidente della corte costituzionale, tenuta nell’elegante cornice della Loggia del grano, anch’essa restaurata. "Abbiamo usato i finanziamenti per poter l’efficientamento energetico, il miglioramento sismico, l’adeguamento alle norme per la prevenzione degli incendi e alle norme per l’abbattimento delle barriere architettoniche ottenendo risultati eccellenti – ha detto il rettore John McCourt –. Un lavoro ben fatto". Nonostante il giorno di festa, una venatura di apprensione per il sangue versato nei conflitti in atto in Medio Oriente e in Ucraina si è manifestata nella parole del rettore: "Non posso non esprimere la mia personale apprensione e quella di tutto il nostro ateneo per quanto sta succedendo in Medio Oriente, dove la situazione continua ad aggravarsi con il rischio di intensificarsi ed espandersi, e in Ucraina, dove si sta combattendo da oltre venti mesi".

Prima del minuto di silenzio concordato alla conferenza dei rettori e condannando senza appello le atrocità commesse da Hamas, McCourt ha ricordato: "Lo Stato di Israele ha diritto di difendersi contro un attacco terroristico tanto feroce e abominevole e di scongiurare che simili atrocità avvengano ancora, ma è come questo diritto viene esercitato, a pesare. Oggi a Gaza vediamo una popolazione di oltre due milioni di persone lasciata senza acqua potabile, senza cibo sufficiente, senza luce, senza carburante, senza medicinali, esposta a continui bombardamenti che non risparmiano ospedali, scuole, luoghi di culto, abitazioni private, campi profughi. Chiediamo che la risposta di Israele sia proporzionata e rispettosa del diritto internazionale umanitario". Al microfono, per l’inaugurazione, è passato, oltre al rettore il direttore del dipartimento Angelo Ventrone che ha poi introdotto la lectio magistralis di Silvana Sciarra. L’architetto Francesco Ascenzi ha sottolineato come l’intervento alla Loggia del grano sia improntato su sostenibilità e sicurezza: "I lavori ad Unimc vertono sull’innalzamento degli standard di sicurezza e sull’ampliamento dei servizi, con un importo complessivo di questo specifico intervento di 5,5 milioni di euro sugli ottanta totali destinati a ripristini, come quello di Villa Lauri e del polo Tucci. Siamo soddisfatti di poter dare alla comunità accademica tutta, che in questo polo conta 800 persone, una struttura per le attività". Angelo Ventrone, direttore del dipartimento, ha aggiunto: "Aule nuove e ampie, biblioteche spaziose e tecnologie all’avanguardia permetteranno l’incontro delle scienze umane con l’intelligenza artificiale", ricordando come "il percorso formativo individuale di ognuno si intreccia con il senso di comunità".