L’Università di Camerino dà il benvenuto alle matricole

Camerino, 24 settembre 2024 – Il benvenuto di Unicam alle matricole nella Giornata di ambientamento. L’appuntamento è iniziato ieri nelle sedi di Camerino e San Benedetto del Tronto, in concomitanza con l’inizio delle lezioni del nuovo anno accademico. Hanno partecipato centinaia di giovani. L’ateneo ha accolto con grande entusiasmo chi sta per iniziare il percorso universitario in Unicam. L’iniziativa, promossa dal servizio Tutorato di Unicam, è volta a facilitare l’inserimento delle nuove studentesse e dei nuovi studenti nella realtà universitaria e fornire loro gli strumenti utili per affrontare senza problemi gli studi universitari. “Le giornate di ambientamento sono un appuntamento importante – ha affermato il rettore Graziano Leoni – per orientarsi al meglio nella vita universitaria Unicam. La componente studentesca è fondamentale. Auguro a tutte e tutti di essere protagonisti della loro formazione e di trascorrere in Unicam gli anni più belli della loro giovinezza, cercando di vivere al meglio ogni momento che l’ateneo offre loro, vivere i momenti di socialità con i colleghi, essendo onesti e fidandosi gli uni degli altri”. “È per me una grande emozione e un onore essere oggi qui ad accogliere le studentesse e gli studenti che si apprestano ad iniziare il loro percorso formativo presso il nostro Ateneo scegliendo uno dei numerosi corsi di studio attivati da Unicam – ha aggiunto la professoressa Simonetta Boria, delegata del rettore per il tutorato –. Le giornate di ambientamento sono come di consueto ricche di appuntamenti, con presentazioni delle attività didattiche e dei servizi messi a disposizione delle studentesse e degli studenti, e con una visita presso le strutture, aule e laboratori, che si troveranno a frequentare nei prossimi anni”. Le studentesse e gli studenti iscritti ai corsi di laurea con sede a Camerino sono stati accolti all’auditorium Benedetto XIII, dove hanno avuto il benvenuto in ateneo da parte del Rettore Leoni, della professoressa Boria e del presidente del Consiglio delle studentesse e degli studenti Unicam Edoardo Pettinari e hanno poi potuto avere tutte le informazioni sulle opportunità e i servizi offerti dall’Ateneo, nonché sulle attività didattiche. Nel pomeriggio, le ragazze e i ragazzi partecipanti sono stati accolti nelle Scuole di Bioscienze, Giurisprudenza, Scienze del farmaco e dei prodotti della salute, Scienze e tecnologie, dove sono stati presentati nel dettaglio i corsi di laurea Unicam. L’incontro di benvenuto nella sede di San Benedetto del Tronto invece si è tenuto al Polo didattico; ad accogliere le matricole, il prorettore vicario Emanuele Tondi, con la professoressa Boria e i docenti del corso di laurea in Biologia della nutrizione. Ad Ascoli Piceno le Giornate di ambientamento si terranno domani, mentre a Matelica l’appuntamento è a febbraio.