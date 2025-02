L’Università privata. Arriva il primo via libera, è bufera sulla Regione

Sulla base dell’istruttoria messa a punto dall’assessorato alla Sanità, il presidente della Regione, Francesco Acquaroli ha espresso il suo parere favorevole al percorso di autorizzazione della Link Campus University, l’ateneo privato che intende attivare corsi di laurea in Medicina a Fano e Ascoli, e in Odontoiatria a Macerata. "Fermo restando che la decisione finale spetta al ministero, nell’istruttoria si evidenzia l’interesse pubblico legato all’attivazione dei corsi, come avvenuto in altre regioni", spiega Filippo Saltamartini, assessore alla Sanità. "Un interesse pubblico – prosegue – che si declina lungo direttrici diverse. La prima è la carenza di medici. Solo con riferimento a quelli di medicina generale nelle Marche ne mancano 200. In diverse situazioni per garantire servizi essenziali, si è costretti a ricorrere ai medici gettonisti delle cooperative private. La seconda riguarda il fatto che vogliamo trattenere nella nostra regione quanti più studenti possibile, visto che attualmente quelli che risiedono sul nostro territorio e scelgono di iscriversi negli atenei di altre regioni, sono in numero superiore rispetto a quelli che si iscrivono alla Politecnica delle Marche. A questa ne è legata una terza, vale a dire la possibilità di studiare qui, perché non tutti hanno la possibilità di fare gli studenti fuori sede, considerati i costi molto elevati che superano comunque i costi dell’iscrizione all’università privata, che pure sono alti". Saltamartini specifica che la qualità degli studi non è in discussione. "Le lezioni, frontali e in presenza, saranno tenute da docenti abilitati nelle strutture pubbliche; è anche possibile che la Link possa stabilire collaborazioni con gli ospedali". I rettori delle università pubbliche, però, hanno criticato l’arrivo di questa Università privata. "Difendono legittimamente le ragioni dei loro atenei, lo capisco. Ma il nostro orientamento è riferito all’attuale contesto". L’ok della Regione è contestato da Irene Manzi, deputata del Pd. "È sconcertante – scrive – dover apprendere da un post pubblicato sulla pagina del deputato della Lega Mirko Carloni che la Regione ha dato parere favorevole. Un post sui social e nemmeno una comunicazione ufficiale (arrivata soltanto in serata, ndr). Ribadiamo la nostra preoccupazione. Una preoccupazione espressa dagli stessi atenei e dalle forze sociali, avvenuta in assenza di un confronto istituzionale reale". Manzi, poi, torna a denunciare il taglio lineare del Fondo di finanziamento ordinario voluto dalla ministra Bernini che costerà 10 milioni di euro agli atenei della regione, con una riduzione di oltre il 3% delle risorse disponibili. "Un’enormità che mette a rischio il funzionamento delle università marchigiane. L’obiettivo della destra è depotenziare sistema formativo marchigiano pubblico". Durissimo Romano Carancini, consigliere regionale del Pd, secondo il quale "Acquaroli ha deciso di “spazzare via” le Marche, così come la storia, i saperi, le ricchezze formative delle università pubbliche marchigiane gliele avevano consegnate. Uno dei suoi “padroni” – già assessore Mirko Carloni – ha informato con un post Facebook, addirittura prima del presidente. Un consenso espresso con il parere contrario di tutti e quattro gli atenei marchigiani e di una grande parte della comunità regionale, compreso il parlamentare europeo Carlo Ciccioli (FdI, ndr). Acquaroli è costretto a gettare la maschera a seguito del diktat di Carloni e Guido Castelli, i veri artefici dell’operazione". Acquaroli viene bollato come "incapace di tutelare il valore aggiunto di un sistema universitario pubblico. Si tratta di una scelta che calpesta le università pubbliche marchigiane, la loro dignità, ma soprattutto le impoverisce, culturalmente, socialmente ed economicamente. La comunità deve sentire il dovere di ribellarsi".