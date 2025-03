L’Università promossa per i servizi

L’Università di Macerata promossa per i suoi servizi, per il gradimento degli studenti e per il suo sistema bibliotecario. Secondo i dati raccolti dal Politecnico di Milano, l’ateneo si distingue per l’alta percentuale di studenti del primo anno che si dichiarano soddisfatti, ben il 96%, posizionandosi al terzo posto tra i quindici atenei di dimensioni comparabili. Il progetto di analisi, Good practice, ha visto quest’anno la partecipazione di 62 atenei, tra cui 51 statali, 7 non statali e 4 scuole superiori, confermandosi uno strumento di riferimento per il monitoraggio della qualità del sistema universitario italiano. Il risultato di Unimc supera ampiamente la media degli altri atenei partecipanti, confermando l’attenzione costante dell’ateneo verso le esigenze dei propri iscritti. Un dato significativo riguarda i servizi amministrativi, con un aumento della soddisfazione degli utenti dal 3,89 del 2022 al 4,01 del 2023, con una crescita del 3,2%. Questo miglioramento ha permesso a Unimc di piazzarsi al sesto posto per crescita della soddisfazione, mentre la maggior parte degli altri atenei ha visto un peggioramento. Inoltre, Unimc mantiene un costo significativamente inferiore alla media complessiva degli atenei partecipanti, confermando una gestione attenta e sostenibile delle risorse. Un punto di forza riconosciuto è il sistema bibliotecario, che riceve un apprezzamento unanime da parte di studenti, docenti e personale tecnico amministrativo. Parallelamente, i risultati evidenziano margini di miglioramento nella percezione dei servizi amministrativi da parte degli studenti degli anni successivi al primo e del personale. "Questi risultati sono la prova concreta del nostro forte impegno quotidiano per migliorare l’esperienza degli studenti e garantire servizi di alta qualità", ha commentato il rettore John McCourt.