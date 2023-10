L’universo di Hugo Pratt. Viaggio nelle sue creazioni

Al via dal 4 novembre a Villa Colloredo Mels un ciclo di incontri di approfondimento nell’ambito della mostra "Da Ulisse a Corto Maltese. Viaggio nell’immaginario di Hugo Pratt", iniziativa di livello internazionale realizzata da Associazione Arcadia, Comune di Recanati, Sistema Museo e Cong-Pratt. " In meno di due mesi dall’apertura della mostra sono già oltre 2.500 le presenze di appassionati e visitatori" fa presente Rita Soccio, assessora alle Culture. Si comincia il 4 novembre con la presentazione del volume "Il Desiderio di essere inutile - Le 13 vite di Hugo Pratt nelle interviste di Dominique Petifaux" con interventi di Marco Steiner, scrittore e storico collaboratore di Pratt, e Piero Melati, giornalista de La Repubblica; l’11 novembre sarà invece il turno della graphic novel contemporanea, con la presentazione di "Natura Morta. Una domanda a Giorgio Morandi", opera del fumettista Maicol & Mirco.

Il 18 dicembre è prevista una chiacchierata in libertà su Hugo Pratt e il suo personaggio più noto, Corto Maltese, con l’intervento del giornalista del tg5 Marco Cherubini, e di Iginio Straffi, CEO di Rainbow. Il 2 dicembre il fumettista Fabio Celoni (Panini Comics Italia, The Walt Disney Company Italia e Sergio Bonelli Editore) compirà un viaggio nell’arte arcana e simbolica di Lorenzo Lotto e Hugo Pratt, entrambi veneziani e appassionati anche di esoterismo; sempre a dicembre, il 9 , il fumettista Roberto Battestini presenta la sua graphic novel Abba, Padre, e per terminare, il 23 dicembre chiuderà la rassegna il film Hugo in Argentina, con interventi del regista Stefano Knuchel, dello sceneggiatore Marco Steiner e di Luigi Petruzzellis, responsabile del Museo Emigrazione Marchigiana. "Questo ciclo, che si svolgerà al Museo di Villa Colloredo Mels a ingresso libero, costituisce un circolo virtuoso che parte da Hugo Pratt e a lui ritorna, ma allo stesso tempo è anche un momento di dialogo tra il fumetto e la storia dell’arte, dato dalla presenza dei due maestri, Hugo Pratt e Lorenzo Lotto, attualmente fianco a fianco in quei suggestivi ambienti" ha spiegato Alice Fabretti, presidentessa Associazione Culturale Arcadia.

Antonio Tubaldi