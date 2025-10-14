L’uomo che fece le scarpe alle dive. Tacco e pugnale, lo stile Paciotti

Si veste a lutto la città in cui questa mattina verranno celebrati i funerali di Cesare Paciotti. Civitanova dirà addio allo stilista che qui era nato 69 anni fa. La salma è stata composta nella sua villa, dove domenica sera è stato stroncato da un malore, e la casa è rimasta aperta ieri alle persone intime della famiglia che in queste ore è stata raggiunta dal sentimento di cordoglio da tutta Italia e non solo.

Perché Cesare Paciotti era uno dei simboli del Made in Italy nel mondo. Ambasciatore della calzatura marchigiana, aveva fatto della scarpa uno status, rivoluzionando la produzione e l’immagine dell’azienda che i suoi genitori, Giuseppe e Cecilia, avevano fondato all’inizio degli anni Cinquanta; quella fabbrica che è l’elemento su cui si costruisce l’epopea della calzatura marchigiana e di cui Paciotti è stato un grandissimo e raffinato interprete, perché nella manualità artigiana e nella qualità dei pellami - già altissime - ha saputo innestare uno stile fortemente identitario.

Nel 1980, giovanissimo, insieme alla sorella Paola eredita le redini dell’azienda e mette nel lavoro tutta la sua forza e la sua volontà di innovare la produzione classica, fin lì prettamente maschile. Così le affianca quella della scarpa da donna. Uno stile, il suo, votato alla continua ricerca del dettaglio. Nasce il marchio iconico del pugnale e dalla fabbrica sulle colline di Civitanova Alta escono le scarpe dal famoso tacco a stiletto, calzate dalle donne più belle e famose al mondo: Ryhanna, Anne Hathaway, Beyoncé, Natalie Morales, Eva Longoria, Paris Hilton, Kim Kardashian, Bar Refaeli, Taylor Swift, Sienna Miller, Miranda Kerr. Bruce Willis è testimonial del suo marchio e il nome di Cesare Paciotti diventa sinonimo di successo globale.

Sono gli anni del grande successo. Paciotti è un re della moda, sulle passerelle insieme a Armani, Versace, Dolce e Gabbana, mentre apre vetrine con il suo marchio in tutto il mondo. In questo perioso Paciotti scrive una pagina fondamentale per il Made in Italy, ne rappresenta l’essenza stessa e con lui le Marche camminano nel mondo. La produzione resta però ancorata a Civitanova e anche quando i processi di delocalizzazione ristrutturano il sistema calzaturiero il cuore della Paciotti pulsa nella terra in cui la fabbrica è stata fondata.

E Civitanova è il suo buon retiro, il luogo dove Cesare torna sempre, anche quando, come simbolo mondiale del glamour, calca le scene internazionali accanto ad attrici, cantanti e artisti. Poi, però, arrivano anche i momenti difficili. Nel 2013, le crisi economiche internazionali minano la solidità del settore calzaturiero e la Paciotti soffre, chiede il concordato preventivo al tribunale di Macerata, infine affronta la ristrutturazione del debito risarcendo i creditori anche con l’appoggio delle banche. A questo punto comincia a risalire la china e a programmare il rilancio, con l’azienda passata nel frattempo sulle spalle di Marco Calcinaro (figlio della sorella di Cesare, Paola), che oggi è l’amministratore delegato dell’azienda.

"Una perdita enorme per noi come famiglia e per il mondo della moda. Cesare Paciotti ha sempre messo nel lavoro la sua forza, la sua volontà di puntare all’innovazione e ha voluto lasciare un segno. C’è riuscito e mi sento di dire che, con il suo talento, ha fatto completamente parte del Made in Italy". Sono le parole con cui Calcinaro ricorda lo stilista. La sua scomparsa priva il mondo della moda di uno dei suoi più raffinati interpreti. Lascia tre figli, Ludovica, Giuseppe Nicola e Diamante, avuti da due matrimoni.