L’uomo che massaggiò i grandi. Chiesa gremita per Nazareno: "Un visionario che amava la vita"

"Amico Nazareno, vai in pace". Così, con in sottofondo un applauso prolungato e sommesso, il vescovo Claudio Giuliodori, dopo la benedizione del feretro, ha salutato Nazareno Rocchetti di cui ha celebrato il funerale nella chiesa di Sant’Esuperanzio, con il parroco don Gabriele, i diaconi Stefano e Renzo. Sostando pure sul sagrato, tanta gente ha gremito il tempio stringendosi intorno alla famiglia di Rocchetti morto domenica mattina, vinto a 78 anni da un male inesorabile. La moglie Sandra, i figli Alessandro con Letizia, Matteo, il fratello Cesare, hanno ricevuto una grande testimonianza degli affetti e del valore del loro caro, persona e personalità dello sport da fisioterapista a livello internazionale, affermato e poliedrico pittore e scultore, l’arte elevata alla creazione di autentici capolavori.

Tra i tantissimi presenti, i sindaci di Filottrano di cui era originario, Cingoli ove ha vissuto con la famiglia e si è impegnato da artista nell’atelier a Santa Maria del Rango, Arquata del Tronto, Ripe San Ginesio, Staffolo, Filippo Saltamartini vice presidente della Regione, Fabio Luna presidente del Coni Marche ("Nazareno ha dato tanto a tutti noi") Gilberto Sacchi presidente dell’Aia di Macerata, il colonnello Raffaele Ruocco comandante provinciale dei carabinieri tra cui ha militato Rocchetti, gli esponenti della sezione cingolana dei carabinieri in congedo.

Il vescovo Giuliodori ha iniziato il rito con un commosso pensiero: "Pieno di dolore è il cuore per il distacco, ma Nazareno ci lascia in eredità un’enorme ricchezza: ‘Amico mio!’, così lui salutava. Ora il Signore lo accoglie in amicizia".

Un coro femminile e un valente violinista hanno accompagnato la funzione resa più solenne dall’omelia del presule. "Per entrare dentro l’anima profonda di Nazareno mi riferisco – ha precisato Giuliodori – all’esperienza di Mosè nel deserto: al roveto che brucia, si consuma e non muore. Questa era la sensibilità di Nazzareno, questo il fuoco che aveva dentro: si considerava interprete del più grande artista del fuoco, espressione del proprio animo passionale, entrando in empatia con la materia". Da fisioterapista, Rocchetti ("Rocky" per gli ambienti sportivi) "emanava – ha sottolineato il vescovo – forza e calore, da artista era un visionario: aveva una straordinaria percezione dell’assoluto, verrà identificato per sempre nel suo ‘Cristo delle Marche’". E mercoledì 4 giugno, proprio sulla collina in cui sorge la scultura che abbraccia la regione, alle 18 verrà officiata la messa per l’ottavario. "Interagendo con tutto quel che creava – ha rimarcato Giuliodori – Nazareno lasciava messaggi di speranza: amava la vita, propulsivo con ‘RisorgiMarche’ esprimeva un desiderio impetuoso e anche impertinente verso le grandi sfide. Ora è sinceramente doveroso, grati per il suo incessante impegno, far tesoro di quanto ha fatto e detto".