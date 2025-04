"L’uomo partita sarà Marras"

"Non so fare un pronostico sulla partita di oggi, ma una cosa è certa: è un delitto per il calcio il fatto che moltissimi maceratesi non potranno vedere la partita". La pensa così Alessandro Savi, grande tifoso della Rata.

"In eccellenza ci sono stadi inadeguati, specie per una grande tifoseria come quella della Maceratese – spiega ancora Savi –, il Montecchio ha fatto un girone di ritorno straordinario. Credo sia impossibile fare un pronostico sull’esito della partita, noi domenica scorsa abbiamo dimostrato un ottimo stato di forma. Il nostro uomo partita? Secondo me sarà Marras, il nostro numero 7".