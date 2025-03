Lupetti degli Scout in azione: ripulita la zona verde di via 30 Giugno

Sono stati protagonisti i lupetti del gruppo Scout di Potenza Picena che nei giorni scorsi hanno ripulito il parco di via 30 Giugno. A incontrarli e ringraziarli per il loro prezioso aiuto è stata il sindaco Noemi Tartabini. "Un progetto educativo, quello portato avanti sotto la guida dei loro capi – ha detto il primo cittadino potentino -, che ha visto la selezione di un luogo abitualmente frequentato da questi bambini con l’obiettivo di restituirlo riqualificato a tutta la comunità, utilizzando per gli interventi materiali acquistati dal Comune. Così i lupetti hanno cancellato le scritte che imbrattavano i giochi del parco, hanno sistemato le reti del campo da calcio e hanno ripulito l’area verde".

Per questo il sindaco Tartabini ha voluto complimentarsi: "Sottolineo come la loro azione sia un esempio per coloro che, invece, hanno tentato di rovinare questo posto, e il loro impegno possa servire da deterrente per chi non rispetta la cosa pubblica. Grazie di cuore a tutti i lupetti: Francesca, Helena, Emma, Gioia, Fabio, Tommaso, Francesco, Leonardo, Daniel, Jacopo, Nicola e ai loro capi scout Simone Raponi, Carla Campitelli, Matilde Fontanella, Matilde Sbrollini e Daniela Simonetti".