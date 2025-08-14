Lupi, ecco il decalogo per una serena convivenza

Sam, un addio pesante

Giuseppe Tassi
Sam, un addio pesante
14 ago 2025
ASTERIO TUBALDI
Il Comune di Montefano corre ai ripari dopo le recenti segnalazioni di avvistamenti di lupi nei comuni vicini, in particolare a Montecassiano. Con una recente ordinanza il sindaco Angela Barbieri (in foto) ha disposto una campagna di informazione e sensibilizzazione rivolta alla cittadinanza, con l’obiettivo di prevenire situazioni di rischio e garantire la sicurezza, in particolare per chi vive o frequenta aree rurali, boschive e periferiche.

Tra le raccomandazioni figurano norme pratiche per evitare di attirare i lupi vicino ai centri abitati: niente rifiuti organici lasciati fuori dai cassonetti, nessuna fonte di cibo nei pressi delle abitazioni o delle aree di raccolta rifiuti, divieto di lasciare all’esterno alimenti per cani e gatti. Particolare attenzione anche agli animali domestici: i cani non devono essere lasciati incustoditi o legati alla catena in zone accessibili ai lupi.

Il sindaco raccomanda inoltre di mantenere libere da arbusti, rovi o fitta vegetazione le aree circostanti le abitazioni, in modo da ridurre possibili nascondigli per la fauna selvatica. In caso di avvistamento, i cittadini dovranno avvisare la Polizia locale, i carabinieri forestali o il Servizio faunistico della Regione Marche, fornendo informazioni utili sul comportamento dell’animale.

In situazioni di incontro diretto, la parola d’ordine è mantenere la calma: allontanarsi senza voltare le spalle, tenere il lupo sotto controllo visivo e, se necessario, ricorrere a forme di dissuasione attiva come urla, battiti di mani o rumori prodotti con bastoni o altri oggetti.

