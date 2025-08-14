Lupi, ecco il decalogo per una serena convivenza

Il Comune di Montefano corre ai ripari dopo le recenti segnalazioni di avvistamenti di lupi nei comuni vicini, in particolare a Montecassiano. Con una recente ordinanza il sindaco Angela Barbieri (in foto) ha disposto una campagna di informazione e sensibilizzazione rivolta alla cittadinanza, con l’obiettivo di prevenire situazioni di rischio e garantire la sicurezza, in particolare per chi vive o frequenta aree rurali, boschive e periferiche.

Tra le raccomandazioni figurano norme pratiche per evitare di attirare i lupi vicino ai centri abitati: niente rifiuti organici lasciati fuori dai cassonetti, nessuna fonte di cibo nei pressi delle abitazioni o delle aree di raccolta rifiuti, divieto di lasciare all’esterno alimenti per cani e gatti. Particolare attenzione anche agli animali domestici: i cani non devono essere lasciati incustoditi o legati alla catena in zone accessibili ai lupi.

Il sindaco raccomanda inoltre di mantenere libere da arbusti, rovi o fitta vegetazione le aree circostanti le abitazioni, in modo da ridurre possibili nascondigli per la fauna selvatica. In caso di avvistamento, i cittadini dovranno avvisare la Polizia locale, i carabinieri forestali o il Servizio faunistico della Regione Marche, fornendo informazioni utili sul comportamento dell’animale.

In situazioni di incontro diretto, la parola d’ordine è mantenere la calma: allontanarsi senza voltare le spalle, tenere il lupo sotto controllo visivo e, se necessario, ricorrere a forme di dissuasione attiva come urla, battiti di mani o rumori prodotti con bastoni o altri oggetti.